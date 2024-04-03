اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أبريل 2024 02:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أصلى من أجلهم.. بابا الفاتيكان يعبر عن حزنه إزاء قتل عمال الإغاثة فى غزة

الأربعاء، 03 أبريل 2024 02:21 م
أصلى من أجلهم.. بابا الفاتيكان يعبر عن حزنه إزاء قتل عمال الإغاثة فى غزة بابا الفاتيكان
روما (أ ش أ)

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عبر البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء، عن استيائه إزاء مقتل سبعة من عمال الإغاثة التابعين لمنظمة المطبخ المركزى العالمى، جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلى.

وقال البابا فرانسيس في ختام لقائه العام الأسبوعي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء أنسا الإيطالية، أجدد مرة أخرى طلبي الثابت بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، معبرا عن حزنه البالغ لمقتل المتطوعين أثناء قيامهم بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

وأضاف أصلى من أجلهم ومن أجل عائلاتهم وأجدد ندائى للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين المنهكين الذين يعانون، وإطلاق سراح الرهائن على الفور".







بابا الفاتيكان

قتل عمال الإغاثة فى غزة

المطبخ المركزى العالمى

استهداف عمال المطبخ المركزى العالمى

غزه




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