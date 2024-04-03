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أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024

الأربعاء، 03 أبريل 2024 11:30 ص
أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث في سعر جرام الذهب منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024، وسجل الجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3100 جنيه بسبب ارتفاع السعر العالمي للذهب إلى مستويات عالية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3543 جنيها.

عيار 21 يسجل 3100 جنيه.

عيار 18 يسجل 2657 جنيها.

عيار 14 يسجل 2067 جنيها.
 

عودة الصعود للذهب العالمي

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي من جديد خلال تداولات اليوم لتسجل مستوى تاريخي جديد وذلك على الرغم من قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الحكومية، يرجع هذا إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بسبب التوترات الجيوسياسية.

الذهب ارتفع اليوم للجلسة السادسة على التوالي ليستمر في مخالفة توقعات الأسواق ويستمر في الصعود دون الحاجة إلى تصحيح سلبي وذلك على الرغم من تسجيله مستوى قياسي أيضاً مطلع هذا الأسبوع.







الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم

سعر الذهب الآن

سعر الذهب اليوم الآن

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

عيار الذهب21

الذهب اليوم عيار 21

عيار 21 اليوم

سعر عيار 21

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب




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