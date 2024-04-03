أخبار مصر.. انخفاض فى الحرارة بمعدل 4 درجات بدءا من الأحد المقبل

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، انخفاض فى الحرارة بمعدل 4 درجات بدءا من الأحد المقبل ووزارة الإسكان تخصص 61 قطعة أرض بـ18مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية وتجارية.

وإلى أهم الأخبار



الأرصاد: انخفاض فى الحرارة بمعدل 4 درجات بدءا من الأحد المقبل

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرار لارتفاع قيم دراجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية ، بتسجيل درجة حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 4 درجات، حيث إن العظمى في القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية.

التخطيط: 154مليار جنيه حجم الاستثمار الخاص فى الربع الأول للعام المالى 2023/2024

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية، وذلك في ضوء التزام الوزارة بالتطوير المستمر في منظومة الحسابات القومية في الدولة، والتي كان من أهمها مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لمصر وفقاً لنتائج التعداد الاقتصادي (2017-2018)، وكذا استكمال السلاسل الزمنية للناتج عن الفترة من 1981 وحتى 2023 بكافة تفاصيلها القطاعية ومكونات الإنفاق الخاصة بها طبقًا لأحدث المعايير الدولية في مجال الحسابات القومية.





الإسكان تخصص 61 قطعة أرض بـ18مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية وتجارية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 61 قطعة أرض بـ18 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، بها (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – مدارس – معهد عالٍ – نادٍ اجتماعى – كنائس، وأنشطة طبية وتجارية وإدارية وسكنية وصناعية وفندقية وترفيهية، وغيرها).

سعر جرام الذهب عيار 21 فى مصر اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024

ننشر سعر جرام الذهب فى مصر مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 في الأسواق، وذلك بالتزامن مع تغيرات محدودة في حركة الذهب بالأسواق، وسجل الذهب عيار 24 وهو العيار المكون لسبائك الذهب فى مصر 3531 جنيها بدون مصنعية.

وزارة الصحة تفتتح المشروع القومى لميكنة منظومة الغسيل الكلوى

افتتحت وزارة الصحة والسكان، المشروع القومي لميكنة منظومة الغسيل الكلوي، وذلك للتيسير على المرضى فى الحصول على خدمة طبية ذات جودة عالية في ظل بيئة صحية آمنة، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني، يأتى ذلك في إطار توجه الدولة المصرية لتطبيق التحول الرقمي تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الأرصاد: طقس حار نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

البحوث الفلكية: لا داعى للضجة المثارة حول كسوف الشمس الإثنين المقبل

أكد الدكتور ياسر عبدالهادي رئيس معمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، أنه لا داعي للضجة المثارة على صفحات التواصل الاجتماعي عن كسوف الشمس الكلي الذي سيحدث يوم الاثنين المقبل 8 أبريل.

دعاء اليوم الرابع والعشرين من رمضان.. اللهم إنى أسألك فيه ما يرضيك

ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.