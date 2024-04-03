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خلال حفل إفطار رمضانى..

أئمة الأزهر والأوقاف يؤدون صلاة المغرب بالكنيسة الأسقفية فى الزمالك

الأربعاء، 03 أبريل 2024 07:07 م
أئمة الأزهر والأوقاف يؤدون صلاة المغرب بالكنيسة الأسقفية فى الزمالك صلاة المغرب بالكنيسة الأسقفية بالزمالك
كتب: محمد الأحمدى

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أدى أئمة الأزهر والإفتاء مساء اليوم صلاة المغرب من حفل إفطار نظمه المركز المسيحى الإسلامى بالكنيسة الأسقفية بالزمالك وذلك بحضور عدد من المشايخ والقساوسة بالكنيسة، وذلك بحضور المطران الدكتور منير حنا ورئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الشرفى ومدير المركز المسيحى الإسلامي للتفاهم والشراكة، وذلك داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال المطران سامى فوزى رئيس الأساقفة بالكنيسة الأسقفية فى كلمته: نحن نجتمع فى الشهر الكريم على مائدة المحبة والوحدة إذ يتيح لنا الفرصة لتبادلالصداقات والمودة التى هى أساس العلاقة التى تربطنا جميعًا نحن أبناء الوطن الواحد فالاشتراك فى المائدة الواحدة هو علامة على الود والمحبة.

وتابع رئيس الأساقفة: يتميز مجتمعنا بالتمسك بالقيم الدينية الأصيلة والتى تدعونا إلى احترام مقدسات وعقائد الناس جميعًا، كما تجمعنا أمور كثيرة منهاوحدة اللغة والتاريخ المشترك والتسامح الدينى، ونحن نلتقى اليوم على مائدة الإفطار ندعو الله عز وجل أن يعم السلام والرخاء على بلدنا الحبيبة مصر.

أئمة-الأزهر-والأوقاف-يؤدون-صلاة-المغرب-بالكنيسة-الأسقفية

أئمة الأزهر والأوقاف يؤدون صلاة المغرب بالكنيسة الأسقفية

 

حفل-افطار-الكنيسة
حفل إفطار الكنيسة

 

صلاة-المغرب-داخل-الكنيسة
صلاة المغرب داخل الكنيسة

 







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