Cyber guard مشروع تخرج لطلاب إعلام القاهرة للتوعية الأفراد بمفهوم الأمن السيبرانى

كتب محمد صبحى

أطلق طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة بقسم العلاقات العامة والإعلان حملة تحت مُسمى Cyber guard، تحت إشراف دكتورة مى حسام " المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان" والمعيدة مى مصطفى بقسم العلاقات العامة والإعلان.

وتهدف الحملة إلى توعية الافراد بمفهوم الأمن السيبرانى، وأنواع الجرائم الالكترونية وكيفية الوقاية من التهديدات الإلكترونية وعمليات الاحتيال، وهذا استجابة لعمليات التحول الرقمى للدولة.



رسالة "cyber guard" هى ترسيخ قيم المحافظة على الأمن الوطنى ورفع مستوى الوعى بالأمن السيبرانى لدى كافة فئات المجتمع، وحماية المجتمع من المخاطر السيبرانية، وكيفية التصدى لها والتعامل معها بشكل سليم.



وتتحدد رؤية "Cyber guard" في أن يعمل الفريق علي بناء عقول مستنيرة وواعية بجهود الدولة في مجال الامن السيبراني و قدرتها علي تحقيق الأمن من خلال بناء بنية رقمية آمنة.

وبذل فريق "cyber guard" العديد من المجهودات لتوعية الأفراد بالأمن السيبرانى، فمن النقاط الهامة التي حرص عليها الفريق ، هي توعية طلاب المدارس والمعاهد ،فقاموا بزيارة العديد من المدراس و المعاهد مثل: مدرسة الخطيب الخاصة ، مدرسة الإمام محمد عبده، مدرسة السادات ،مدرسة حورس الخاصة ، و معهد التمريض تيودرو بلهارس، والمعهد الفني الصحي.

الفريق المشارك في مشروع cyber guard: كريمة خالد، ابتسام خالد، منة الله أحمد، إسراء محمد، نهي يحيي، هند السيد، سما محمود، نعيمة خالد، ضحي هاني، هويدا أيمن، آية هشام، آية محيي، فاتن أحمد ، أمنية عربي، عهد وائل، منار جمال ،هاجر أمجد، إسراء نبيل، ندى علاء، آية علاء، نورهان طارق.