12 فائدة لخليط الزعتر بالعسل .. يهدئ السعال ويقلل الالتهابات

كتبت مروة محمود الياس

الزعتر والعسل خليط غني ودسم مليء بالمغذيات والفوائد والفيتامينات، هذا الخليط المميز والجمع بين هذين العنصرين من الطعام يعزز بشكل كبير وظائف الجسم ويحسن من المناعة، ويقلل الكثير من المشكلات الصحية التي قد تصيب الجسم.

وفقا لتقرير نشر في موقع tuasauda فإن هناك الكثير من الفوائد الصحية للزعتر المضاف إليه العسل، فإذا تناوله الإنسان في هيئة مشروب بإضافة الماء الدافئ إليه كان هو مشروبا صحيا بالغ الأهمية، وإذا اكتفى بتناول المنقوع بالملعقة دون إضافة المياه إليه وتناوله مركزا ايضا كان له الكثير والكثير من الفوائد والتأثير.

أوضح التقرير أن هذا المنقوع يساعد على إمداد الجسم بمضادات الأكسدة الصحية فضلا عن مضادات الالتهاب الشديدة والمطهرات المعوية والجسدية الكبيرة، فهو يعمل على تنظيف الجسم من سمومه فضلا عن زيادة نضارته ونظافته وصحته.

يحتوي هذا الخليط على الثيمول واللينالول ، وهي مواد ومركبات للهضم صحية تعمل على تخفيف والتخلص من كل ما يشوب الجسم من إفرازات وأعراض مرضيه..

ومن أبرز فوائده: