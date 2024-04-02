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وزارة الصحة تكشف عن 5 خدمات هامة يمكن الحصول عليها بمبادرة فحص المقبلين على الزواج

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 11:04 ص
وزارة الصحة تكشف عن 5 خدمات هامة يمكن الحصول عليها بمبادرة فحص المقبلين على الزواج وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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 كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات الطبية المقدمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج حيث تضمنت الفحوص 

1- الكشف عن الأمراض السارية 

2- الكشف عن الامراض المعدية 

3- عمل تحليل فصيلة الدم وعامل rh 

 4- الكشف عن الأمراض الوراثية 

5- الصحة الإنجابية 

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار مليون و197 ألف شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ (QRCode) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، منوها إلى ضرورة إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

وتابع يمكن زيارة الموقع الإلكتروني:

‏www.100millionseha.eg  للتعرف على كافة البيانات والمعلومات المطلوبة عن الفحوص الطبية للمقبلين على الزواج.
 







الصحة

فحص المقبلين على الزواج

خدمات فحص المقبلين على الزواج




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