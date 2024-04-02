وزارة الصحة تكشف عن 5 خدمات هامة يمكن الحصول عليها بمبادرة فحص المقبلين على الزواج

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات الطبية المقدمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج حيث تضمنت الفحوص

1- الكشف عن الأمراض السارية

2- الكشف عن الامراض المعدية

3- عمل تحليل فصيلة الدم وعامل rh

4- الكشف عن الأمراض الوراثية

5- الصحة الإنجابية

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار مليون و197 ألف شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ (QRCode) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، منوها إلى ضرورة إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

وتابع يمكن زيارة الموقع الإلكتروني:

‏www.100millionseha.eg للتعرف على كافة البيانات والمعلومات المطلوبة عن الفحوص الطبية للمقبلين على الزواج.

