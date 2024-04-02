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وزارة التعليم تحدد موعد إقامة بطولة السباحة لطلاب المدارس

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 10:47 ص
وزارة التعليم تحدد موعد إقامة بطولة السباحة لطلاب المدارس وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، مواعيد إقامة بطولة الجمهورية للسباحة، بنين  بالمركز الأوليمبي بالمعادي وذلك وفقا للجدول والمواعيد المحددة بالخطاب وذلك للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب لها تم إرساله إلى المديريات التعليمية ، سيتم إقامة بطولة السباحة بالمركز الاوليمبي بالمعادي وفقاً للجداول التالية:-

- المرحلة الابتدائية: يوم الأثنين 15 إبريل 2024.

- المرحلة الإعدادية: يوم الثلاثاء والأربعاء 16 و17 ابريل.

- المرحلة الثانوية: يوم الأحد والأثنين 28 و29 ابريل .

ووجهت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية، بإخطار توجيه عام التربية الرياضية بموعد ومكان بطولة السباحة للبنين.

 







وزارة التربية والتعليم

إقامة بطولة السباحة

موعد اقامة بطولة السباحة للطلاب



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