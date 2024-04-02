ورش عمل ولقاءات تعريفية بالتعاون بين التعليم والأزهر فى بنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، تحت رعاية محافظ بني سويف الدكتور محمد هانى غنيم، ورشة عمل ولقاء تعريفى حول أهمية المشروع الوطنى للقراءة، وذلك بحضور هانى عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، فضيلة الدكتور أحمد مكى وكيل وزارة الأزهر الشريف، الدكتور عبده إبراهيم بأكاديمية البحث العلمى، الدكتور هانى رجائى وكيل المديرية، محمد سعد مدير عام مركز إعلام شمال الصعيد هالة سيد منسق المشروع ومسؤل المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف أيمن الكاشف مدير إدارة المشاركة المجتمعية.

وفي كلمته رحب وكيل التعليم بالضيوف معربا عن سعادته وسط أبنائه الطلاب والمعلمين، مؤكدًا على أهمية القراءة فى تنمية الوعى وغرس القيم الإيجابية، مشيرًا إلى أن المشروع الوطنى للقراءة مشروع ثقافي تنافسي يدعم القيم الوطنية والإنسانية ويحدث نهضة كبيرة فى القراءة بهدف بناء شخصية الطلبة لغوياً وثقافياً واجتماعياً، موجهاً جميع المدارس والمعلمين بالاشتراك في المسابقة في عامها الرابع وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

كما تحدث الدكتور أحمد مكى وكيل وزارة الأزهر الشريف عن فضل القراءة وأهميتها فى اكتساب القيم وتحصيل المعرفة وتنمية مهارات القراءة الإبداعية لدى الطلاب، فيما استعرض الدكتور عبده إبراهيم مراحل التسجيل بالمسابقة وآليات الاشتراك وقام بالرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالمشروع موضحاً دور منسق المدرسة فى نشر الوعى بأهمية المشروع الوطنى للقراءة.