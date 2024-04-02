نقيب الصناعات الغذائية: أداء الرئيس لليمين الدستورية ضمانة لاستقرار الدولة

كتبت آية دعبس

قال خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد العمال، وعضو مجلس الشيوخ، إن حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمين الدستورية صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة أمام مجلس النواب، إنما هو أستكمال لمسيرة الإنجازات التي بدأناها مع الرئيس قبل سنوات، وهي عهد جديد نؤسس فيه للجمهورية الجديدة وكلنا تفاؤل بأن الفترة المقبلة سوف تكون فارقة فى تاريخ مصر الحديث بعد أن استعادت مكانتها الدولية مرة أخرى بفضل التحركات الدبلوماسية والقرارات الرئاسية، التي كانت يد العون لكل الاشقاء في المنطقة.

وأضاف عيش: من أجل أستكمال مسيرة البناء والتنمية خرج الشعب المصري وفي القلب منهم عمال مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر وقالوا كلمتهم وأعلنوا دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، واليوم نجدد دعمنا بمواصلة العمل للوصول الي وضع أكثر صلابة في مواجهة التحديات العالمية والأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم، مشيرًا الي أن كلمة الرئيس اليوم اثناء حلف اليمين كانت شاملة ومُعبرة عن امال وطموحات الشعب المصري العظيم وتعكس حرص القيادة السياسية علي استكمال برامج الحماية الاجتماعية والتوسع فيها كذلك لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وتابع: الرئيس نجح في إدارة كل الملفات ورعاية مشروعات تنموية يمكن وصفها بمشروعات القرن، مثل "حياة كريمة" والتي تعتبر أضخم مشروع لتحسين حياة أكثر من 60 مليون مواطن بقري مصر بالإضافة إلي مئات المشروعات القومية في جميع القطاعات، فضلا عن دعوة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس ونجحت في أن تصبح منصة حوارية تجمع كافة أطياف الشعب المصري، لمنحهم فرصة المشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن، لافتًا الي أن الدولة لديها تحديات كبيرة الفترة القادمة ولكن الشعب المصري قادر علي تجاوز كل الصعاب، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت بداية تحرك لحل أزمة الدولار عبر صفقة رأس الحكمة وعودة تحويلات المصريين لمعدلاتها الطبيعية.



واختتم بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي علي أداء اليمين الدستورية لولاية ثالثة متمنيًا للرئيس دوام التوفيق والسداد في كل الملفات لما فيه الخير لشعب مصر العظيم.