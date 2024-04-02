اليوم السابع
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نقابة المرافق: حلف الرئيس اليمين الدستورية تتويج لاختيار الشعب

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 01:33 م
نقابة المرافق: حلف الرئيس اليمين الدستورية تتويج لاختيار الشعب هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة
كتبت آية دعبس

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تقدم مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة برئاسة هشام فؤاد، خالص التهنئة والمباركة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة أدائه لليمين الدستورية إعلانا عن بدء فترة رئاسية جديدة.

 

وأكدت النقابة، أن تلك الولاية هي تتويجاً لاختيار الشعب وثقته فى القيادة الحكيمة للرئيس، خلال السنوات الماضية وسيكون ذلك اليوم تاريخاً محفورا في وجدان الشعب المصري بأحرف من نور.

 

وأضافت: فقد استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يقود البلاد لبر الأمان والتصدي للإرهاب، وتحقيق الإصلاحات على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أعادت مصر لمكانتها الطبيعية بين الدول، فضلا عن عودتها لدورها العربي والإفريقي الرائد والقائد، وستكون ولاية سيادته الجديدة استكمالا للإنجازات التي تم تحقيقها من مشروعات عملاقة دعمت أساسات الجمهورية الجديدة التي تعمل من أجل ابنائها وتوطن صناعتهم بأيديهم وتكفل حياة كريمة لأسرهم وتهدف لتنمية مستدامة لرفع مستواهم المعيشي.

 

كما أكدت النقابة العامة للمرافق على مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد لدعم العاملين ومساندتهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بقطاعات المرافق العامة ولاستكمال مسيرة الإصلاح ومواصلة الإنجازات البناء ودعم المشروعات القومية بما يخدم مصلحة الوطن ويعلى رايته بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.







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