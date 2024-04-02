مياه الشرب بدمياط تعلن خطة شهر أبريل لسيارات خدمة المواطنين.. التفاصيل

دمياط - هيثم مراد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عن خطة سيارات خدمة العملاء الخاصة بشهر إبريل وكذلك مواعيد العمل بها، وذلك تزامنا مع تنفيذ خطة الشركة لتطوير خدماتها استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وتضمن إعلان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أماكن تواجد خدمات سيارت خدمة العملاء المتنقلة والتى تبدأ في الفترة من 31 مارس : 4 أبريل المقبل، وفي السطور القادمة نعرض خريطة تواجد سيارات خدمة المواطنين الخاصة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط والتي جاءت على النحو التالي:

الأحد 31 مارس

مدينة دمياط منطقة "ميدان المطري"

كفر المنازلة داخل سوق حياة كريمة

الإثنين 1 أبريل

مدينة دمياط " ميدان الساعة"

مدينة كفر سعد "أمام مكتب البريد الرئيسي"

الثلاثاء 2 أبريل

مدينة دمياط "ميدان الساعة "

مدينة كفر سعد "امام مكتب البريد الرئيسي"

الأربعاء 3 أبريل

مدينة دمياط "ميدان الساعة"

مدينة كفر سعد "أمام مكتب البريد الرئيسي"

الخميس 4 أبريل

مدينة دمياط " ميدان باب الحرس"

مدينة فارسكور "أمام مسجد النصر"

وتبدأ مواعيد العمل داخل سيارات خدمة المواطنين التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يوميا في تمام التاسعة صباحا وحتي الثانية ظهرا، كما تم تخصيص الرقم 01026011599 - 01066911322، للتواصل مع سيارات خدمات المواطنين بنطاق المحافظة.