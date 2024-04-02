مليون جنيه جوائز الفائزين فى مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني عن رصد مبلغ مليون جنيه مصرى جوائز للفائزين من أبناء محافظة بورسعيد، والبالغ عددهم 10 فائزين، علي أن يحصل كل منهم علي 100 ألف جنيه مصرى.



وأعلن عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام علي مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، أن مسابقة الفائزون في رمضان جاءت استجابة لتوجيه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس اللجنة العليا، وتقدم لها 52 متسابقا، وجميعهم مستوفون للشروط وأهمها أن يكون من أبناء بورسعيد.



وأشار مصيلحي، إلى أن لجنة التحكيم المكونة من الدكتور مسعد يوسف مدير الدعوة ببورسعيد، والدكتور عصام هيبة مدير إدارة شرق، وعصام فاروق مدرس قراءات بالأزهر الشريف، قد اختبرت الـ 52 متسابق في حفظ القرآن كاملاً بالتجويد والأحكام، وتقوم الأن بتجميع درجات وتقييم كل محكم، علي أن يتم الإعلان خلال الساعات القادمة عن أسماء الفائزين.



وأوضح، أن الفائزون في رمضان تهدف لاحياء روح المسابقات الرمضانية، وتقدر الحافظين ومكافآت كبيرة ليقبل غيرهم علي حفظ القرآن، كما أنها تكتشف حافظون وأصوات حسنة من أبناء بورسعيد، يمكن أن يؤهلون للمشاركة في المسابقة الدولية والتي يشارك بها متسابقون من أكثر من 60 دولة، وتقام تحت رئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، برعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.