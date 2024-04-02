مقتل 8 مسلحين فى مواجهات مع القوات الهندية فى ولاية تشهاتيسجاره

نيودلهى (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء، مقتل 8 مسلحين إثر اندلاع مواجهات مع قوات الأمن فى منطقة بيجابور بولاية تشهاتيسجاره.

ونقلت قناة إن دى تى فى الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن الشرطة قولها إن الاشتباكات اندلعت عندما شنت قوات الأمن عملية ضد المسلحين في المنطقة، مشيرة إلى أنه بعد توقف تبادل إطلاق النار تم انتشال جثث 8 من المسلحين بالإضافة إلى مدفع رشاش خفيف وبعض الأسلحة الأخرى في مكان الاشتباكات.

وأشارت القناة إلى أنه عقب الحادث الأخير، لقى 41 مسلحا حتفهم حتى الآن هذا العام خلال مواجهات منفصلة مع قوات الأمن في منطقة "باستار" التي تضم سبع مناطق بما في ذلك بيجابور، وذلك وفقا للشرطة الهندية.