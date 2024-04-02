مفوض أممي: مقتل أكثر من 10 آلاف مدني منذ اندلاع الحرب الأوكرانية

كتبت: هند المغربي

أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، مقتل أكثر من 10 آلاف و500 مدني، وجرح أكثر من 20 ألفا خلال عامين منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ، لافتا إلي أنه من المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير.

وقال المفوض الأممي في كلمة له أمام جلسة الحوار التفاعلي حول حالة حقوق الإنسان في أوكرانيا إنه يخشى أن العالم أصبح غير مبال بما يحدث في أوكرانيا، مشددا على أن الوقت قد حان لوضع حد للحرب في أوكرانيا والبدء في تضميد الجراح العميقة والانقسامات المؤلمة التي سببتها.

وفي وقت سابق، اتهمت الاستخبارات الخارجية الروسية أوكرانيا باستخدام معلومات أقمار اصطناعية أمريكية في هجماتها على الأراضي الروسية.

وقال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية - في بيان، "إن مقتل مدنيين في الهجوم على (كروكوس) لا يختلف عن القصف الصاروخي وهجمات مجموعات التخريب الأوكرانية في مقاطعتي (كورسك) و(بيلجورود) الروسيتين.. وأضاف لدينا معلومات تفيد باستخدام كييف معلومات أقمار اصطناعية للاستخبارات الأمريكية عند تنظيمها هجمات على الأراضي الروسية".