اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أبريل 2024 04:27 م
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مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال غزة.. فيديو

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 04:06 م
مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال غزة.. فيديو مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال غزة
كتب زكى القاضى

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تزامناً مع جهود الدولة المصرية على المسارين السياسى والإنسانى بالتعاون مع مختلف الأطراف والقوى الإقليمية والدولية لدعم جهود التهدئة وضمان إنفاذ المساعدات العاجلة إلى داخل قطاع غزة.

 

واصلت القوات الجوية المصرية على مدار أيام الحادى والثلاثين من مارس والأول والثانى من أبريل الجارى مهامها الإنسانية فى إسقاط أطنان من المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطينى الشقيق بشمال قطاع غزة الذين يواجهون واقعاً كارثياً نتيجة تدهور الأوضاع الإنسانية.

 

واستمرت الطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة فى تنفيذ طلعاتها اليومية من مصر والأردن لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة التى يواجهونها فى ظل العراقيل والصعوبات التى تحول دون انتظام دخول المساعدات بصورة كافية لأهالى القطاع.

 

 







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