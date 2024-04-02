مصرع شخص وسيدة نتيجة تصادم توك توك مع قطار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

لقي شخص مصرعه وسيدة مسنة مصرعها نتيجة وقوع حادث تصادم توك توك مع قطار بمحطة المحسمة، التابعة لمركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية، وتم التحفظ على الجثامين بمشرحة مستشفى القصاصين تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك مع قطار بالقرب من محطة المحسمة دائرة مركز القصاصين.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذي أسفر عن مصرع سيدة مسنة ورجل آخر نتيجة الحادث.



تم التحفظ على الجثامين بمشرحة مستشفى القصاصين تحت تصرف النيابة العامة.



جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بدفن الجثامين.

