مصرع شخص وإصابة اثنين فى حادث تصادم بطريق محمية وادى الريان

الفيوم – رباب الجالى

لقى شخص مصرعه، وأصيب اثنين آخرين، في محافظة الفيوم، الاثنين، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي كانوا يستقلونها ضحايا الحادث وسيارة نقل ثقيل، على طريق محمية وادي الريان بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التى تتولى التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة يوسف الصديق، بوقوع حادث تصادم على محمية وادي الريان بعد المحطة العايمة، بدائرة المركز، ووجود ضحايا في الحادث.

وأسرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلي مشرحه مستشفي ابشواي المركزي ، ونقل المصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق والتي أمرت بتسليم جثمان المتوفى لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.