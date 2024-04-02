اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أبريل 2024 09:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مسئول أمريكى: أبلغنا إيران بعدم اشتراكنا بالضربة الإسرائيلية فى سوريا

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 08:54 ص
مسئول أمريكى: أبلغنا إيران بعدم اشتراكنا بالضربة الإسرائيلية فى سوريا غارة ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

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أفاد مسئول أمريكى، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة أبلغت إيران بأنه ليس لها أى دور أو علم مسبق بالضربة التى طالت القنصلية الإيرانية فى سوريا.

وشدد المسئول، وفقا لقناة الحرة الأمريكية، على أن الولايات المتحدة لم يكن لها أي دور في الضربة الإسرائيلية ولم تكن على علم بها في وقت مبكر، مضيفًا أن بلاده أبلغت إيران بذلك مباشرة، موضحًا أن الإخطار الإسرائيلي للولايات المتحدة، لم يكن مفصلًا، ووصل عندما كانت الطائرات العسكرية في الجو بالفعل.

جدير بالذكر أنه قصفت طائرات حربية إسرائيلية، القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، أمس، حيث قالت طهران إن القصف أودى بحياة 7 مستشارين عسكريين، من بينهم محمد رضا زاهدي، القائد الكبير في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.







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