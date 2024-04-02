محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بمحور النعناعية بكفر الزيات

الغربية مصطفى عادل

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في جولته الصباحية، سير الأعمال بمحور النعناعية بمدينة كفرالزيات الذي يتم إنشاؤه كطريق دائرى حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاى، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة، حيث يتم توريد وتشغيل التربة الزلطية أسفل طبقة السن بمحور كفر الزيات.

كما تابع المحافظ، الأعمال الجارية بمحور طريق أم القرى الرابط بين كورنيش الغفران والطريق السريع الإسكندرية القاهرة الزراعي، بطول 700متر وعرض 18 مترا وأرصفة 1.5 من الجانبين، وتغطية ترعة جنابية شبشير بطول 600 متر، والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية في الطريق



