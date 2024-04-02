محافظة الجيزة تزيل 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية

كتبت - مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة جهود مواجهة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والإزالة الفورية لجميع أنواع المخالفات والتصدى بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية لجميع أعمال البناء بالمخالفة للقانون.

وتابع محافظ الجيزة جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها بإجمالي 20 حالة بناء بمراكز ومدن منشأة القناطر والعياط والبدرشين بمساحه 5 آلاف م2.

ففي مركز ومدينة منشاة القناطر تم التعامل مع 17 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، إذ تم إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف بناحية المنصورية بإجمالي مساحة 4375م عبارة عن استراحات دور ارضي ومباني من البلوك الأبيض وأسوار بداخلها تقسيمات لغرف رصدتها وحدات المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى إزالة 8 حالات بقرى أبو غالب وبني سلامه وبرقاش والقطا وذات الكوم عبارة عن غرف من البلوك الأبيض والطوب والاسمنت مقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحات تصل إلى 900م2.

وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة حاله تعدي على الأراضي الزراعية بناحية الوحدة المحلية بالمتانيا على مساحه حوالي 100م.

وفي مركز ومدينة البدرشين تم إزالة حالتين تعدى بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية الأولى بقرية منشأة دهشور عبارة عن سور من البلوك على مساحة 525م2 والثانية بناء مخالف عباره عن أعمدة خرسانية وحوائط من الطوب الأحمر على مساحة 100 م2 بإجمالي مساحة 625م2 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد "راشد" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارًا للثروة القومية للدولة، مشيرًا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم، حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وشدد محافظ الجيزة على أهمية الجاهزية الكاملة من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.