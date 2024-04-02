مجلس جامعة حلوان يقدم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستوري

كتب محمد صبحى

في اجتماع مجلس جامعة حلوان، اليوم، قدم أعضاء المجلس برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستوري لفترة رئاسية ثالثة، مؤكدين دعمهم للقيادة السياسية وجهودها في تحقيق التنمية والاستقرار في البلاد .

كما قدم الدكتور قنديل التهنئة للرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للشعب المصري كل الخير والبركات. وهنأ أيضاً أسرة جامعة حلوان بهذه المناسبة الكريمة.

كما حث قنديل على ضرورة استعداد الجامعة لامتحانات نهاية العام الدراسي، وتجهيز قاعات الامتحانات لتوفير بيئة مناسبة ومريحة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

واختتم قنديل بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود من قبل كافة أطراف المجتمع الجامعي للمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لجامعة حلوان.