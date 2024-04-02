اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2024 09:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

مجلس جامعة حلوان يقدم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستوري

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 08:58 م
مجلس جامعة حلوان يقدم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستوري جانب من الاجتماع
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في اجتماع مجلس جامعة حلوان، اليوم، قدم أعضاء المجلس برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستوري لفترة رئاسية ثالثة، مؤكدين دعمهم للقيادة السياسية وجهودها في تحقيق التنمية والاستقرار في البلاد .

كما قدم الدكتور قنديل التهنئة للرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للشعب المصري كل الخير والبركات. وهنأ أيضاً أسرة جامعة حلوان بهذه المناسبة الكريمة.

كما حث قنديل على ضرورة استعداد الجامعة لامتحانات نهاية العام الدراسي، وتجهيز قاعات الامتحانات لتوفير بيئة مناسبة ومريحة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

واختتم قنديل بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود من قبل كافة أطراف المجتمع الجامعي للمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لجامعة حلوان.







جامعة حلوان

اخبار مصر

اخبار مصرية

السيسى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة