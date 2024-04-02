اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أبريل 2024 06:38 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مجلس الأمن الروسي: الناتو والولايات المتحدة يخططان لبقاء أوكرانيا مناهضة لروسيا

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 06:00 ص
مجلس الأمن الروسي: الناتو والولايات المتحدة يخططان لبقاء أوكرانيا مناهضة لروسيا مجلس الامن الروسى
أ ش أ

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أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) يعتزمان إبقاء أوكرانيا أو على الأقل جزء منها منطقة مناهضة لروسيا تحت سيطرتهما الكاملة.

وقال باتروشيف في مقابلة مع موقع "أرجومينتي إي فاكتي" الإلكتروني: "خطط الولايات المتحدة وحلف الناتو تتضمن إبقاء أوكرانيا أو على الأقل جزء منها، منطقة مناهضة لروسيا تخضع لسيطرتهما الكاملة".

وأضاف أن تلك الخطط "تركز على خدمة مصالح كتلة شمال الأطلسي. وفي هذا الصدد فإن مهام نزع السلاح من أوكرانيا لا تزال ذات صلة"، مشيرًا إلى حلف الناتو يعزز بشكل منهجي إمكاناته العسكرية على طول حدود روسيا من بحر بارنتس إلى البحر الأسود.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.







مجلس الأمن الروسي

روسيا

الناتو

الولايات المتحدة

أوكرانيا




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