مؤسس المطبخ العالمى يهاجم إسرائيل: أوقفوا القتل العشوائى

كتبت ريم عبد الحميد

هاجم الطباخ الأمريكي الإسبانى الشهير خوسيه أندريس، الحكومة الإسرائيلية، بعد مقتل 7 من العاملين فى منظمة الإغاثة التي أسسها، منظمة المطبخ المركزى العالمى، فى ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، وطالب أندريس فى بيان الحكومة الإسرائيلية بإنهاء القتل الشعوائى فى غزة.

وفى تغريدة له على منصة إكس، قال أندريس إنه يشعر بالحزن والأسى للخسارة المأسوية لعدد من زملائه الذين قتلتهم غارة إسرائيلية أمس الاثنين أثناء عملهم على تسليم الغذاء فى القطاع.

وقال أندريه: هؤلاء أشخاص ملائكة، عملت معهم فى أوكرانيا وغزة وتركيا والمغرب والباهاما وإندونيسيا. ليسوا بلا وجوه، وليسوا بلا أسماء. على الحكومة الإسرائيلية أن توقف هذا القتل العشوائى.

وأسس أندريه منظمة المطبخ المركزى العالمى فى عام 2010، وطانت فى طليعة عملية تسليم الغذاء لأهالى غزة الذين يعيشون فى ظل مجاعة سببتها الحرب الإسرائيلية على القطاع.

واتهم أندريس إسرائيل باستخدام الغذاء كسلاح حرب فى غزة، ودعا حكومتها على وقت تقييد العمل الإنسانى والتوقف عن قتل المدنيين وعمال الإغاثة. وقال: لا مزيد من خسارة الأرواح البريئة. السلام يبدأ بإنسانيتنا المشتركة، ويجب أن يبدأ الآن.

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن الضربة الإسرائيلية التي أسفرت عن ستة من العاملين الأجانب فى منظمة الإغاثة المطبخ المركزي العالمي وسائقهم الفلسطينى تمثل انتكاسة كبرى محتملة لجهود تسليم المساعدات لغزة عبر البحر، فى الوقت الذى دفعت فيه إسرائيل الآلاف من الفلسطينيين إلى حافة المجاعة مع استمرار حربها الوحشية على القطاع.

وأعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي World Central Kitchen، التي أسسها الطباخ الشهير خوسيه أندريه تليق عملياتها فى المنطقة على الفور.

وأظهرت لقطات جثث الضحايا يرتدون قمصان تحمل شعار المنظمة فى المستشفى المركزى لمدية دير البلح. وكان من بين الضحايا ثلاثة بريطانيين واسترالى وبولندى ومواطن أمريكى كندى، وفقا لسجلات المستشفى.