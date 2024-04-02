لجنة روسية: بدء تقصى الهجمات الإرهابية للغرب فى البلاد بطلب من البرلمانيين

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بدأت لجنة التحقيق الروسية، بناء على طلبات من نواب مجلس الدوما، في تقصي الهجمات الإرهابية التي قام بها الغرب في روسيا.



وقالت اللجنة، الاثنين "إنه استنادا إلى مطالبات أعضاء مجلس الدوما بشأن ضرورة التحقيق في تنظيم وتمويل وتنفيذ أعمال إرهابية من جانب الولايات المتحدة وأوكرانيا والدول الغربية الأخرى ضد روسيا، بدأنا فحص إجرائي في الأمر".



وكانت لجنة التحقيق الروسية قد أعلنت، في وقت سابق، أنها ستبحث الطلب المقدم من عدد من نواب مجلس الدوما حول ضرورة التحقيق في تنظيم وتمويل وتنفيذ هجمات إرهابية من جانب الغرب ضد روسيا.



يُذكر أن هجوما إرهابيا وقع في 22 مارس الماضي في قاعة للحفلات الموسيقية بمجمع "كروكوس سيتي هول" بضواحي موسكو، وأسفر عن مصرع 144 شخصا وإصابة عشرات آخرين.. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حينها، بأن بعض منفذي الهجوم الإرهابي حاولوا الهرب إلى أوكرانيا، مشيرا إلى اعتقال 11 شخصا، فيما اتهم رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والأوكرانية بدعم الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم في "كروكوس".