كوريا الجنوبية تفرض عقوبات ضد روسيا

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فرضت كوريا الجنوبية عقوبات ضد روسيا لتسهيلها أنشطة كورية شمالية قد تساعد في تعزيز القدرات العسكرية لبيونج يانج.



وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية -حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء- أنه تم فرض العقوبات على سفينتين روسيتين ومنظمتين وفردين ممثلين لهاتين المنظمتين.



وأضافت الوزارة أن السفينتين متورطتين في شحن إمدادات عسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية في خرق لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أن السفينتين تخضعان حاليا لحظر دخول أي من الموانئ الكورية الجنوبية دون إذن.



فيما يُشتبه في تورط المنظمتين وممثليهما بمساعدة عاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات في دخول روسيا بطرق من بينها تزويدهم بالوثائق اللازمة. وبموجب العقوبات، تخضع المنظمتان والفردان إلى قيود على المعاملات المالية في كوريا الجنوبية.



وتطالب سول، موسكو بالكف بشكل فوري عن التعاون مع بيونج يانج، وتقول الخارجية الكورية الجنوبية إن هذا يشكل تهديدا خطيرا للسلم والاستقرار خارج شبه الجزيرة الكورية.