كندا تدين مقتل عمال إغاثة فى غارة إسرائيلية على غزة

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أدانت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، مقتل 7 عمال إغاثة تابعين لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن" في غارة إسرائيلية على قطاع غزة بينهم مواطن يحمل الجنسية الكندية.



وقالت جولي - عبر موقع "إكس" حسبما ذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الثلاثاء: "نحن ندين هذه الضربات وندعو إلى تحقيق كامل. تتوقع كندا إجراء مساءلة كاملة لهذا القتل وسننقل هذا إلى الحكومة الإسرائيلية مباشرة"، مضيفة أن الغارات التي تستهدف العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية غير مقبولة على الإطلاق.



وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس للتأكيد على أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت 7 عمال إغاثة، بينهم 3 بريطانيين، غير مقبولة على الإطلاق.



وأضاف كاميرون - في منشور عبر موقع (إكس) وفقا لما نقله تلفزيون (بي بي سي) - أنه "يتعين على إسرائيل أن تشرح بشكل عاجل كيف حدث ذلك وأن تجري تغييرات كبيرة لضمان سلامة عمال الإغاثة على الأرض".