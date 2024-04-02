اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أبريل 2024 04:08 م
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قطع المياه بعدد من مناطق القاهرة الجديدة لأعمال تركيب طلمبة بأحد الروافع

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 03:27 م
قطع المياه بعدد من مناطق القاهرة الجديدة لأعمال تركيب طلمبة بأحد الروافع انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، قطع مياه الشرب عن مناطق (التجمع الأول بالكامل - الرحاب 1 – الأحياء " الأول والثانى والثالث والرابع والخامس " - حى 3/4 - الشويفات - الدبلوماسيين - غرب الجولف - امتداد غرب الجولف - غرب أربيلا - القطاع الأول والثاني بمركز المدينة)، وذلك اعتباراً من الساعة الـ4 صباح يوم غدٍ الأربعاء الموافق 3/4/2024، وحتى الساعة 9 صباح نفس اليوم.

 

وأوضح الجهاز فى بيانه، أن قطع المياه يأتى نظراً لأعمال تركيب طلمبة إضافيّة برافع المياه رقم 2 من ضمن خطة تطوير منظومة المياه بالمدينة، وأنه يوجد سيارات مياه تابعة للجهاز لسد احتياجات المواطنين، وفى حال طلبها يتم الاتصال على الرقم 15100.







وزاره الاسكان

انقطاع المياه

المدن الجديده

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مدينه القاهره الجديده




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