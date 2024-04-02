فى اليوم الـ23 من رشهر رمضان.. توزيع لحوم على أهالى قرى حياة كريمة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية وجمعية الأورمان فى توزيع ألف كيلو لحوم على 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجا بـ(3) قرى بمبادرة حياة كريمة وهم قرى مسعود السماكين وعزبة الباشا وعزبة القرنقوتى بمركز الحسينية، وذلك تزامنا مع اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المعظم.

وأكد عبد الحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، ان توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيداً بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة .

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا، موضحاً أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب توزيع اللحوم تنمية القرى الفقيرة وتسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.