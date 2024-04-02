فنلندا.. سقوط ضحايا بحادث إطلاق نار فى مدرسة والقبض على مشتبه به

وكالات

قالت الشرطة في فنلندا إن حادث إطلاق نار وقع في مدرسة في مدينة فانتا، جنوبي البلاد، مضيفة أنها ألقت القبض على المشتبه به.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، طالبت الشرطة المواطنين بالابتعاد عن مكان الحادث، وعدم فتح الأبواب للغرباء.

وأعلنت الشرطة الفنلندية، عن سقوط ضحايا نتيجة إطلاق نار في إحدى المدارس، مؤكدة اعتقال مشتبه به.

وذكرت الشرطة الفنلندية في بيان إن عدة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار بمدرسة فيرتولا الابتدائية الواقعة في فانتا، إحدى ضواحي العاصمة هلسنكي، والتي تضم حوالي 800 طالب من الصف الأول إلى الصف التاسع، مبينة أن الحادث وقع قرابة الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.