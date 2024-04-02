فرع جديد تابع لمكاتب الشهر العقارى باسم توثيق we بين السرايات

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

قرر وزير العدل المستشار عمر مروان، بإنشاء فرع التوثيق باسم توثيق we بين السرايات يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة مقره داخل فرع شركة we شارع التحرير أبو قتادة قسم شرطة بولاق، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 1224 لسنة 2024، والذى تضمن إنه بعد الإطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، والقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى، وقرار وزير العدل الصادر في 21 أكتوبر لسنة 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقراتهم، وعلي مذكرة مصلحة الشهر العقاري المؤرخة 4 مارس 2024، تم انشاء فرع توثيق شارع التحرير.