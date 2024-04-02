عضو "رجال الأعمال": الاستمرار في تنفيذ مخطط التنمية العمرانية حافز لجذب المستثمرين

كتب هانى الحوتى

قال الدكتور وليد السويدي نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تأكيد الرئيس في بداية ولايته الثالثة على الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية وإنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، يمثل حافزًا كبيرًا للمستثمرين والشركات المصرية من مختلف المجالات من استشاريين ومقاولين ومطورين وصناع لاستكمال المشاركة في التنمية العمرانية.

أضاف "السويدي"، نأمل من الحكومة العمل ضمن رؤية تستهدف تحقيق التنمية واستدامة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال التركيز أكثر على القطاعات الإنتاجية كالصناعة والسياحة والزراعة بالإضافة إلى قطاع التطوير العقاري الحيوي لمصر.

وقال وليد السويدي، إن أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية من العاصمة الإدارية الجديدة واجهة مشرفة لمصر وللمصريين، حيث تعد أحد أهم مظاهر التنمية العمرانية والحضارية التي تحققت في مصر الحديثة، مضيفًا أن الرئيس السيسي أدار البلاد في فترة كانت هي الأصعب في تاريخ حكم مصر، وواجه الكثير من العقبات والمشاكل والتحديات الكبيرة على المستويين المحلي والدولي واستطاع التغلب عليها بحب المصريين وتكاتفهم وحرصهم على الأمن والأمان والاستقرار.

وأكد أن الرئيس السيسي حقق لمصر العديد من الانجازات والنجاحات على الساحة الإقليمية والعالمية، كما استطاعت مصر أن تمر بسلام من المخاطر والتحديات الاقتصادية العنيفة على المستوى العالمي.

وأشار السويدي، إلى الطفرة الانشائية التي شهدتها مصر خلال تولي الرئيس الحكم من مشروعات قومية في البنية التحتية والطرق والمدن الجديدة، مضيفا أن جميع الشركات المصرية تفتخر بمساهمتها في الانجازات العديدة والطفرة التي تحققت بالعديد من المشروعات في مجالات البنية التحتية والتنمية العمرانية والمدن الجديدة ومنها العاصمة الادارية الجديدة وعلي مختلف المستويات.