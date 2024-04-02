عضو الصناعات المعدنية: توطين صناعة أعمدة الإنارة بمكون محلى 100%

كتب - إسلام سعيد

كشف أحمد رضوان عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات، أن صناعة الأعمدة الخاصة بالإنارة تم توطينها فى مصر منذ فترة طويلة وهى صناعة وطنية 100% ولا يدخل فيها مكون أجنبى إلا فى الكشافات فقط ومنها ما يتم العمل على تصنيعه محليًا.

وأضاف "رضوان" في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه الصناعة تشهد تطور مستمر والطلب فى الأسواق يساعد فى نمو صناعة أعمدة الإنارة، خاصة مع التوسع العمراني الكبير والطفرة الإنشائية التي قامت بها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مما يزيد الطلب بصورة دائمة على أعمدة الإنارة.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، إلى أن شبكة الطرق العملاقة التي جرى العمل عليها فى السنوات الماضية، ساهمت أيضاً في دعم الطلب بالسوق المصرى، مما يجعل هذه الصناعة تتعطش لمزيد من الاستثمارات في السنوات القادمة سواء استثمارات أجنبية أو استثمارات مصرية.

وبشأن التصدير للخارج، قال أحمد رضوان، إن تلبية الاحتياج المحلي يأتي على رأس أولوياتنا والتصدير للخارج ضمن الخطط المستقبلية في هذه الصناعة، وهناك طلبيات جرى تصديرها لبعض الأسواق العربية ومنها للسوق السعوي.