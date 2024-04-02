ضبط منشأة لتصنيع السجائر دون ترخيص بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين بندرثان تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل الوزارة، وتمكنت الحملة من ضبط أشخاص يديرون منشأة بدون ترخيص تقوم بتصنيع أنابيب "مخاريط" سجائر فارغة وتعبئتها وإعدادها للبيع دون ترخيص صناعى، وتم التحفظ على بعض العبوات وبعض ماكينات لف الورق بلاستيكية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

يأتى ذلك بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وفي إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد حرزالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.