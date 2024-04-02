صحة مطروح تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقة الحلازين اليوم

مطروح – حسن مشالي

تنظم مديرية الصحة بمطروح، قافلة طبية مجانية، بمنطقة الحلازين التابعة لإدارة مطروح الصحية، اليوم الأربعاء وغداً الخميس، في إطار توجيهات القيادة السياسية، بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن أعمال القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة.

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن ذلك يأتى تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لتقديم الخدمات الصحية، وصرف العلاج بالمجان، والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجا.

وأكد مدير صحة مطروح، أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية، في كافة قرى ومراكز المدن الـ 8 بمحافظة مطروح، وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، والعمل على دعم وخدمة في المجال الصحي.

واشار "سالم" إلى أن القافلة يجري تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي محمد منسق القوافل العلاجية، وتضم العديد من التخصصات من بينها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وأمراض النساء والتوليد- التثقيف الصحى) بواسطة نخبة من الأطباء المهرة والمتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية، مثل إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات، مع تنظيم ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

ونوه وكيل وزارة الصحة بمطروح، إلى أن ندوات التوعية والتثقيف، تتضمن نشر الوعي بالقضية السكانية، وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، للنهوض بمستوى الخدمة الطبية وبذل اقصى الجهود، لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية، لجميع المواطنين وبصفة مستدامة.