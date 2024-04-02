صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 7 مجازر راح ضحيتها 71 شهيدا خلال 24 ساعة

غزة (أ ش أ)

قالت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 7 مجازر فى القطاع وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و102 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة فى بيان صحفى أن حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضى ارتفعت إلى 32916 شهيدا و75494 إصابة، علما بأن هذه الأرقام لا تتضمن عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ومن جانبها، قالت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني إن عشرات الأشخاص استشهدوا وأصيبوا، إثر قصف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة، في اليوم الـ179 من حربها على القطاع.

ففي مدينة رفح جنوب غزة، انتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف 6 شهداء وعددا من الجرحى من تحت ركام منزل يعود لعائلة زعرب، بعد تعرضه للقصف من قبل طائرات الاحتلال الحربية، ونقلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة.

وفي خان يونس جنوبا، استشهد وأصيب عدد من الأشخاص إثر قصف الاحتلال لعدد من المنازل في المنطقة الشرقية، وفي وسط المدينة.

وفي دير البلح، استشهد عدة أشخاص بينهم أطفال عقب استهداف طائرات الاحتلال مسجد البشير وسط المدينة، كما تضررت عدد من المنازل المجاورة جراء القصف.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف على منطقة المغراقة ووادي غزة وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلين في حي الزيتون، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب حيي تل الهوى والشيخ عجلين، مما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، ونقلوا على إثرها إلى مستشفى المعمداني في المدينة.