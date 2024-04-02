شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

كتب لؤى على

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة أداءه اليمين الدستورية وتوليه فترة رئاسية جديدة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفقه ويسدد خطاه لما فيه صلاح البلاد والعباد، وتحقيق الأمن والسلام والتنمية والازدهار لمصرنا الغالية.

كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بجائزة «رجل السلام» من برلمان دول البحر المتوسط لعام 2024م، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد والنجاح في خدمة وطننا العزيز، ودعم قضايا السلام الإنساني والعالمي.



