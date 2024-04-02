اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2024 04:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وفوزه بجائزة «رجل السلام»

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 02:54 م
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة أداءه اليمين الدستورية وتوليه فترة رئاسية جديدة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفقه ويسدد خطاه لما فيه صلاح البلاد والعباد، وتحقيق الأمن والسلام والتنمية والازدهار لمصرنا الغالية.

كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه بجائزة «رجل السلام» من برلمان دول البحر المتوسط لعام 2024م، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد والنجاح في خدمة وطننا العزيز، ودعم قضايا السلام الإنساني والعالمي.


 







عبد الفتاح السيسى

حلف اليمين للرئيس السيسي

موعد حلف اليمين للرئيس السيسي

حلف اليمين لرئيس الجمهورية

حلف اليمين للسيسي

مراسم حلف اليمين

ميعاد حلف اليمين

حفل تنصيب السيسى

مراسم تنصيب الرئيس السيسي

العاصمة الادارية الجديدة

تنصيب رئيس الجمهورية

حفل تنصيب السيسي ٢٠٢٤



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة