سوناك يطالب إسرائيل بالتحقيق فى استهداف عمال إغاثة المطبخ العالمى بغزة

كتبت رباب فتحى

طالب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء إسرائيل بالتحقيق بشكل عاجل في مقتل 7 عمال إغاثة تابعين لمنظمة "وورلد سنتر كيتشن"، المطبخ المركزى العالمى WCK في غزة جراء استهداف سيارتين تابعتين للمنظمة.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن حزنه وصدمته الشديدين جراء الحادث وأن بلاده تعمل بشكل عاجل لتأكيد كل التفاصيل، مضيفا أن هناك أسئلة يجب أن تقدم لها إجابات، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأكد سوناك ضرورة السماح لعمال الإغاثة بالقيام بعملهم دون عوائق، مضيفا أنهم يقومون بعمل رائع لتخفيف المعاناة التي يعيشها الكثيرون في غزة ويجب الإشادة بهم وأنه من واجب إسرائيل ضمان قدرتهم على الاستمرار في ذلك.

ولقى سبعة عمال إغاثة بينهم بولندي وأسترالية مصرعهم جراء استهداف سيارتين تابعتين لمنظمة "وورلد سنتر كيتشن" الإغاثية (المطبخ المركزي العالمي) بعد تخزين مواد إغاثية وصلت إلى غزة في مخزن تابع للمنظمة. وتقول المنظمة إن تحركات السيارتين اللتان كانتا تحملان شعار المنظمة تمت بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أعرب كذلك اليوم الثلاثاء عن انزعاجه الشديد إزاء مقتل عمال إغاثة.

وأكد كاميرون على ضرورة تمتع العاملين بالمجال الإغاثي بالحماية وأن يكونوا قادرين على القيام بأعمالهم .. قائلا "إن هؤلاء الأشخاص كانوا يعملون لتوصيل المساعدات المنقذة للحياة لمن يحتاجونها بشدة"، وذلك حسبما نقلت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية.

وأفاد وزير الخارجية البريطاني بأن بلاده تلقت أنباء بمقتل مواطنين بريطانيين في الغارة وأنه يجري التحقق من تلك المعلومات فيما سيتم تقديم الدعم الكامل لأسرهم .. مؤكدا أن بلاده طالبت إسرائيل بالتحقيق فورا وتقديم شرح كامل وشفاف حول ما حدث.