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فى الهيدروجين الأخضر ..

سفير أستراليا: مليار دولار حجم التجارة مع مصر وزيادة قريبة فى الاستثمارات

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 09:02 م
سفير أستراليا: مليار دولار حجم التجارة مع مصر وزيادة قريبة فى الاستثمارات سفير أستراليا بالقاهرة
كتبت رباب فتحى

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قال السفير الأسترالى في مصر الدكتور أكسل وابنهورست، إن هناك أوجه تعاون كثيرة مشتركة بين مصر وأستراليا لاسيما فيما يتعلق بالتجارة حيث وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين مليار دولار أسترالى، لافتا إلى أن الصادرات الأسترالية الأكثر شهرة إلى مصر هي الفول.

وأضاف فى كلمته على هامش حفل إفطار استضافه مساء اليوم الثلاثاء بمقر إقامته، أن العلاقات المصرية الأسترالية متميزة معربا عن أمله زيادة الاستثمارات الأسترالية فى مصر فى مجال الهيدروجين الأخضر والتعدين.

وهنأ السفير الأسترالى المصريين بشهر رمضان المبارك، وقالت إن المسلمين يشكلون 3.2% من تعداد سكان أستراليا.

وقال إن مصر وأستراليا دولتان يمكنهما تحقيق الكثير من خلال زيادة التعاون في الممارسات الزراعية للأراضي الجافة وإدارة المياه والسياحة والآثار ومجالات التعاون الأخرى.

 







السفير الأسترالي فى مصر

سفير استراليا فى مصر

أكسل وابنهورست

استراليا




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