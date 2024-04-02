سعر الجنيه الذهب في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024

كتب إسلام سعيد

ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر بالصاغة بحوالي 80 جنيها مسجلاً 24680 جنيها عقب تغير أسعار جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر وسط تغيرات مستمرة نحو الصعود بحوالي 10 جنيهات في كل عيار من الأعيرة المتداولة في السوق.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 24680 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها.