رفع 265 طن قمامة خلال حملات نظافة وتمهيد طرق بمركزي ديروط وأبو تيج فى أسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لرفع مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم رفع 265 طن مخلفات وقمامة وتسوية وتمهيد طرق بمركزي ديروط وأبو تيج خلال حملات نظافة التي يتم شنها دورياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم شن حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين بالإضافة إلى تسوية وتمهيد الشوارع غير المرصوفة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين بمركزي ديروط وأبو تيج بإشراف ومتابعة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، والدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبو تيج، ونوابهما ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسئولي النظافة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بكل مركز.

ولفت محافظ أسيوط إلى رفع المخلفات والقمامة من صناديق القمامة والحاويات الموزعة بعدد من الشوارع والمناطق ونقلها لتفريغها في المكان المخصص لذلك بعيداً عن الكتلة السكنية من بينها رفع نقاط التجميع الموجودة بقرى جرف سرحان، وصنبو، والمسعودي، ودشلوط، وتمهيد وتسوية الطرق ورفع كفاءة الشوارع العمومية والرئيسية بعد حفر الصرف الصحي ورفع المخلفات الناتجه عن ذلك، فضلاً عن أمام المدارس والمصالح الحكومية وشارع الجيش والمحطة بمدينة ابوتيج بالإضافة إلى شفط الأتربة من جانبي الطريق وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية ، وسيارات الكنس الآلي ، اللودر ، الجليدر ، الحاويات ، سيارات النقل.