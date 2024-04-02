اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أبريل 2024 05:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس وأعضاء النيابة الإدارية يهنئون الرئيس السيسي بمناسبة أداءه اليمين الدستورية

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 04:24 م
رئيس وأعضاء النيابة الإدارية يهنئون الرئيس السيسي بمناسبة أداءه اليمين الدستورية المستشار حافظ عباس

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تقدم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وكافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية وجهازها الإداري، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية؛ بمناسبة أداءه اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة.

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بيان النيابة الادارية
 
 
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بيان النيابة الإدارية

وذكرت النيابة الإدارية في بيان صادر عنها منذ قليل، أنا أداء اليمين الدستورية جاءت تتويجًا لإرادة الملايين من أبناء الشعب المصري؛ لتحقيق تطلعاته وآماله في استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على أمن وأمان الوطن، واستمرارًا للنهضة الشاملة التي تشهدها مصر، والتي شملت المشروعات العملاقة في كافة ربوعها، والتطوير والتحديث الشامل لمؤسسات الدولة، وتعزيز قِيَم المواطنة والانتماء لكل أبناء الوطن، وتكريس دعائم دولة القانون.


راجين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم على طريق الحق بما فيه رفعة مصرنا الحبيبة ونهضتها وسلامة أراضيها.







النيابة الإدارية

أداء اليمين الدستورية

عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي




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