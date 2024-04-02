رئيس جامعة المنوفية يراس لجنة الاحتياحات ويناقش الخطة الخمسية لتعيين المعيدين

المنوفية - محمد فتحى

ترأس الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اجتماع لجنة الاحتياجات الجامعية، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمستشار عمر تركي المستشار القانوني لرئيس الجامعة، وأعضاء اللجنة من عمداء الكليات المعنيين، ومدير عام شئون أعضاء هيئة التدريس.

بدأ الدكتور أحمد القاصد الإجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء اللجنة ومنسوبي الجامعة والأمة الإسلامية والشعب المصري بقرب عيد الفطر المبارك العشر الأواخر من شهر رمضان، متمنيا ان يعيد هذه الأيام المباركة علي الشعب المصري والإسلامي باليمن والبركات وان يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

وأكد الدكتور أحمد القاصد ، أنه تم خلال الاجتماع استعراض احتياجات الأقسام لتكليف المعيدين وفقا للخطة الخمسية 2024-2029 لكل كلية من احتياجات الأقسام، مؤكدا ضرورة الإلتزام بالخطة الخمسية المعتمدة من مجلس الجامعة والالتزام بالشفافية والموضوعية عند وضع خطة الإحتياجات وأن يكون التعيين وفقا للإحتياجات الفعلية للكليات والقواعد القانونية المنظمة وقانون تنظيم الجامعات مشيرا إلي ضرورة وضع تعريفات وشروط واضحة لكل وظيفة.

وأشار رئيس جامعة المنوفية إلى أن اللجنة ناقشت إحتياجات الكليات وأسس التعيين والتكليف وفقا للقواعد المتبعة والقوانين المنظمة، موضحا أنه تم مناقشة الخطة الخمسية لكليات الطب البيطري وكلية التجارة .