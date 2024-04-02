رئيس بيلاروسيا: لا توجد أجندة خفية فى سياستى

مينسك (أ ش أ)

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إن سياسته لا تشمل أجندة خفية، وشجع رئيس بيلاروسيا مواطنيه على تقدير أرضهم أولا وقبل كل شئ، وبذل كل ما فى وسعهم من أجل تحسين حياة الناس على هذه الأرض، حسبما ذكرت وكالة أنباء بيلتا البيلاروسية.

وقال لوكاشينكو، ابقوا معا.. لا تتشاجروا.. سيكون لدينا الكثير من كل شيء.. لدينا الكثير من الأراضي.. عندما يكون لدينا أرضنا الخاصة، فسنعيش حياة طبيعية.. إذا فقدنا جذورنا هنا، فستكون هناك مشكلة".

وأضاف أن بعض البيلاروسيين غادروا البلاد في السنوات القليلة الماضية لكن الكثير منهم حريصون على العودة الآن، ويتواصلون مع اللجنة المعنية برئاسة المدعي العام أندريه شفيد بالإضافة إلى القنوات الأخرى.

وفى وقت سابق، أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ المشروعات الموجهة نحو التكامل بين روسيا وبيلاروس يلبى مصالح شعبى البلدين ويتوافق مع هدف تعزيز الاستقرار فى أوراسيا.

جاء ذلك خلال رسالة تهنئة بعثها بوتين إلى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بمناسبة يوم الوحدة بين روسيا وبيلاروس، وفقا لما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية.

وقال بوتين فى رسالته لقد أدى التنفيذ الناجح لبرامج الاتحاد المعتمدة إلى توحيد تشريعات روسيا وبيلاروس في المجالات الحيوية، ووضع الأساس لتنفيذ سياسة اقتصادية كلية ونقدية متكاملة وتطوير مساحة اجتماعية واقتصادية مشتركة.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على حزمة جديدة من الإجراءات لتعزيز العمليات الموجهة نحو التكامل خلال اجتماع يناير للمجلس الأعلى للدولة الاتحادية، وقال "أنا واثق من أن التنفيذ المستمر لهذه الإجراءات يتماشى مع المصالح الأساسية للروس والبيلاروسيين ويسلك طريق تحقيق الاستقرار والأمن في أوراسيا".

وأكد الرئيس الروسي نجاح تطوير العلاقات الروسية البيلاروسية، متابعا: "فى الآونة الأخيرة وعلى الرغم من البيئة الدولية الصعبة، تمكنا من القيام بالكثير من أجل تطوير العلاقات الروسية البيلاروسية متعددة الأوجه وتعزيز مؤسسات الدولة الاتحادية"، وشدد بوتين على أن تنسيق الجهود في مجالات السياسة الخارجية والدفاعية والأمنية قد حقق أيضا نتائج قوية.

وفي سياق آخر، حثت روسيا شركاءها السنغافوريين على إعادة النظر فى مسألة الانضمام إلى العقوبات غير القانونية المفروضة، وذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية الروسي أندرى رودينكو مع السكرتير الدائم لوزارة الخارجية السنغافورية ألبرت تشوا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية فى بيان ناقش الجانبان خلال الاجتماع مجموعة كبيرة من القضايا ذات الصلة على جدول الأعمال الثنائي مع التركيز على قضايا التعاون العملي.

وأضافت الوزارة "لقد دعونا الشركاء السنغافوريين إلى إعادة النظر في الخط الحالي للانضمام إلى العقوبات غير القانونية ضد روسيا، والتي تمثل العائق الرئيسي أمام تعزيز التعاون الروسي السنغافوري في مختلف المجالات".

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع شهد تبادلات جيدة حول الموضوعات الدولية والإقليمية الرئيسية، ومن بينها البيئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.