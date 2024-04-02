اليوم السابع
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حفل تنصيب الرئيس السيسى..

رئيس النواب يستقبل الرئيس السيسى لبدء مراسم اليمين الدستورية

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 11:03 ص
رئيس النواب يستقبل الرئيس السيسى لبدء مراسم اليمين الدستورية رئيس النواب يستقبل الرئيس السيسي
كتب كامل كامل

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استقبل المستشار حنفي جبالى، ووكيلي المجلس وأمينه العام، الرئيس عبد الفتاح السيسى لدى وصوله لمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، لبدء مراسم الجلسة الخاصة بأداء اليمين الدستورية، وقد تم عزف السلام الجمهوري.

 

ويؤدى الرئيس اليمين المنصوص عليها دستوريا: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه»، ثم تطلق المدفعية عددا من الطلقات احتفالا بتنصيب الرئيس لولاية تبدأ من 2 أبريل 2024 حتى 1 أبريل 2030، إذ تنص المادة 40 من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه».

 

بعدها، يُلقى المستشار جبالى كلمة يُهنئ فيها الرئيس، ثم يدعوه لمخاطبة النواب وإلقاء بيانه أمام الجلسة، والذى يكون بمثابة رؤية وخطة عمل للمرحلة الجديدة وبعد الانتهاء يُعلن رئيس المجلس رفع الجلسة، ويُغادر الرئيس القاعة بينما يُعزَف السلام الجمهورى فى حرم البرلمان.

 

 







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