رئيس الكونغو الديمقراطية يعين جوديث سومينوا تولوكا رئيسة جديدة للوزراء

كينشاسا (أ ش أ)

أصدر رئيس الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسكيدى، مرسوما بتعيين جوديث سومينوا تولوكا، رئيسة لوزراء البلاد خلفا لـ سما لوكوندى.

جاء هذا الإعلان في بيان للمتحدثة باسم رئاسة الكونغو الديمقراطية في وقت متأخر من مساء يوم أمس، ونقله التلفزيون الوطني للكونغو الديمقراطية.

وبحسب تلفزيون الكونغو الديمقراطية فإن تولوكا، هي أول امرأة تشغل منصب رئيس الحكومة في تاريخ البلاد.

وكانت تولوكا تشغل منصب وزيرة التخطيط في حكومة سما لوكوندي الثانية. وقد حصلت على درجة الماجستير في الاقتصاد التطبيقي وأتمت دراساتها العليا في جامعة بروكسل الحرة. كما علمت في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمدة 10 سنوات.

وفي أول تصريح رسمي لها عقب تعيينها رئيسة لوزراء الكونغو الديمقراطية، تعهدت جوديث سومينوا تولوكا، بالعمل من أجل نشر السلام والتنمية في ربوع البلاد "حتى يتمكن الشعب الكونغولي من الانتفاع بمواردها"، معربة عن تعاطفها مع الكونغوليين الذين يواجهون النزاعات لاسيما في شرق البلاد.

وقالت إنها لا تعتمد في مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد على دعم الرئيس تشيسكيدي، فحسب ولكن أيضا على جميع مؤسسات البلاد والمواطنين الكونغوليين.