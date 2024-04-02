رئيس اتحاد العمال يهنئ شعب مصر ببداية ولاية جديدة للرئيس السيسى

كتبت آية دعبس

هنأ محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، الشعب المصري ببدء الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسى لمدة ست سنوات، مشيرا إلى أن حدث اليوم بمثابة التدشين الرسمى للجمهورية الجديدة وإعلانا للعمل الرسمي للحكومة وجميع الوزارات من داخل الحي الحكومي ويعتبر تنصيب الرئيس السيسي أيضا بمثابة حفل افتتاح للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والتى تعتبر من احدث المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتطوير العقارى فى مصر.

وثمن محمد جبران، ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدار العشر سنوات السابقة فى ظل ظروف كانت صعبة، لافتا إلى أن ما تحقق من انجازات وخطط للتنمية جعل من مصر نموذجا لأغلب الدول العربية وخاصة فى مجال التنمية والصناعة.

واضاف جبران، ان افتتاح العاصمة الادارية الجديدة بعد حلف الرئيس السيسى لليمين الدستورية، يؤكد العالم أن المصريين كانوا وما زالوا قادرين على صناعة التاريخ رغم ما واجهته الدولة المصرية من حروب الشائعات والتقليل من الانجازات ولكن كانت مصر دائما على ميعادها وكان المصريون مع قدرهم الدائم بان يكونوا بناة للحضاره وصناعه التاريخ على الرغم من كل ما يواجهونة من تحديات وصعوبات.