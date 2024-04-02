اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أبريل 2024 05:26 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان.. اللهم اغسلنى فيه من الذنوب

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 05:00 ص
دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان.. اللهم اغسلنى فيه من الذنوب دعاء
كتب لؤى على

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ينشر "اليوم السابع" مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبى"صلى الله عليه وسلم" على أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.


وإليكم دعاء اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان: عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: "اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي فِيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَ طَهِّرْنِي فِيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَ امْتَحِنْ فِيهِ قَلْبِي بِتَقْوَى الْقُلُوبِ، يَا مُقِيلَ عَثَرَاتِ الْمُذْنِبِينَ".
 

ثواب الدعاء


"مَنْ دَعَا بِهِ مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ".







دعاء

دعاء اليوم الثالث و العشرين من رمضان

دعاء اليوم الثالث والعشرين

ليلة القدر




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