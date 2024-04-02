خطاب التنصيب.. الرئيس السيسى: استكمال "سكن لكل المصريين" لصالح الشباب ومحدودى الدخل

محمد الجالى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن عالم اليوم بما يشهده من تحديات متصاعدة حضاريا وعلميا وتكنولوجيا وعمرانيا وسياسيا واقتصاديا يحتم علينا أن ننتبه بكل طاقاتنا إلى أننا فى سباق مع الزمن فالتقدم المستمر لا يتوقف لينتظر أحدا.

وأضاف الرئيس السيسى فى بيانه أمام مجلس النواب بعد أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسة جديدة، أننا قطعنا شوطا كبيرا فى فترة زمنية وجيزة مواجهين الصعاب والتحديات ومدركين أننا نتحدى أنفسنا، قبل أى شىء آخر وهو التحدى الذى يفوز به دائما المعدن المصرى النادر الذى تزيده جسامة التحديات صلابة وقوة.

وفى هذا السياق واستجابة لقيام الشعب بتكليفه مواصلة قيادة مسيرة وطننا العظيم فقد وضع الرئيس أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة.

وتعهد الرئيس السيسى بالاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة واستكمال برنامج "سكن لكل المصريين" الذى يستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل.