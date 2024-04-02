خالد الجمل: الشيخ على جمعة تطرق لـ4 قضايا مهمة ببرنامجه نور الدين

كتب لؤى على

قال الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامى والخطيب بوزارة الأوقاف، إن فكرة برنامج نور الدين للدكتور على جمعة، والذى يذاع على قنوات المتحدة، فكرة رائعة خصوصا أنه من كبار العلماء في الدعوة، وفكرة البرنامج والطرح فى وقتها تماماً، مضيفا أن الحلقة أمس أكدت على عدد من الأمور المهمة، وتعليقا علي الحلقة الثانية والعشرون من برنامج نور الدين لمولانا فضيلة الدكتور علي جمعة أقول:

1- سؤال (ما هي البدعة في الإسلام؟)

- وضح فضيلة الدكتور علي جمعة في هذا السؤال معلومة مهمة للجميع وهي أنه ليس كل تحديث بدعة كما يظن بعض الناس حيث طالما هذا التحديث في اطار حدود الاسلام وذكر حديث النبي الذي أثنى فيه علي الصحابي الذي قال بعد الرفع من الركوع دعاء خاص به ذكره في صلاته فمدح رسول الله ذلك أذن ها هو رسول الله لم يبدع أو يخطئ هذا الصحابى.

2- سؤال (ماهو حكم جماعات التطرف الديني؟)

- احسن فضيلة الدكتور علي جمعة حفظه الله عندما أجاب بقوله (داعش وجماعات التطرف بدعة وضال يقدح في هوية الإسلام) واصاب فضيلته عين الحق فيما قاله .. حيث ان تلك الجماعات فهمت النصوص الشرعية من قران وسنة فهما قاصرا من غير دراسة او دراية علمية معتبرة .. فراحت تقتل وتذبح وتفرق الناس في كل مكان ... وصدق حيث قال ان هذه الجماعات مستمرة ولن تنتهي الي يوم القيامة لأن النبي اخبرنا أنهم سيعيشون بيننا ولكن علينا الدور في ان نفهم أولادنا حقيقتهم دوما.

3- سؤال (ماحكم عالم ينفع بلد غير بلده بعلمه من اجل المال؟)

- وضح فضيلته للطفل السائل ان هذه قضية يتحكم فيها الجانب الديني والانساني المبني علي تعلق هذا الشخص بوطنه .. وهذا صحيح لذلك قد يعمل شخص في خارج بلاده ولكن يظل انتماؤه لوطنه ظاهر فيفيد وطنه اما بطريق غير مباشر او ان يرجع إليها ليعلم ويدرب اجيالا بعده والامثلة عندنا كثيرة جدا كالدكتور زويل والدكتور الباز والدكتور يعقوب وغيرهم.

4- سؤال (هل تحية العلم بدعة ؟)

- أحسن فضيلة الدكتور عندما أجاب بقوله (تحية العلم لتربية النفس وليست بدعة) وهو ما صح عن رسول الله فعلا في أفعال كثيرة بأن كان يجعل لكل فريق في الجيش رمزا وهو ما تطور بعد ذلك للرايات ثم لشكل الاعلام في عصرنا الحالي.